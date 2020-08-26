شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك ينافسان بيراميدز على ضم أيوب الكعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الأهلي والزمالك في مفاوضات مع وكيل أعمال المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشن الصيني، الذى فسخ عقده منذ أيام، حيث أجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للقلعة البيضاء الموسم المقبل، كما دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي وينتظر رد اللاعب على المفاوضات والعرض المقدم لوكيله.

وأبدى المهاجم المغربى أيوب الكعبى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تواصل الإدارة مع اللاعب الذى أصبح حرًا للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق السماوى فى الموسم الجديد.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، أن أيوب الكعبى أبدى موافقة مبدئية على العرض الذى تلقاه من إدارة بيراميدز، إلا إنه طلب تأجيل البت الرسمى فى العرض أو توقيع العقود تحسبًا لتلقى أى عروض أخرى تكن أفضل من العرض المقدم من بيراميدز.

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من ناحية أخرى، كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن رغبة إدارة النادي في حسم ملف التجديد للثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة لضمان الحفاظ علي القوام الأساسي للفريق، وقال مرتضي منصور للاعبي الزمالك خلال الجلسة التي عقدها معهم استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا، إن إدارة الكرة بالنادي تسعى للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق.

فيما كشف مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أنه سيتم عقد جلسات التجديد مع الثلاثي بن شرقي وأوناجم وساسي عقب عودة الفريق من رحلة المغرب، حيث سيواجه الزملك نظيره الرجاء المغربي يوم 25 سبتمبر المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

كما أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع يوسف أوباما مهاجم الزمالك علي عقود تجديد تعاقده مع الفريق ، وذلك خلال جلسة مرتضي منصور مع اللاعبين التي عرضها رئيس الزمالك علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال مرتضي منصور أمام اللاعبين إن يوسف أوباما وقع بالفعل على عقود التجديد وهو ما أكده اللاعب خلال الجلسة، ويتبقي في عقد أوباما القديم مع الزمالك موسم واحد هو الموسم المقبل.