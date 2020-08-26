صور.. الأهلي والجونة يصلان استاد القاهرة قبل مواجهتهما فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة نظيره الجونة بعد قليل، وجاء وصول الحافلة قبل موعد انطلاق المباراة بساعة ونصف تقريبا، كما وصل فريق الكرة بنادي الجونة إلى مقر استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي، وحرص بيدرو بارني المدير الفني لفريق الجونة ومعه أعضاء للجهاز على تفقد أرضية الملعب فور الوصول إلى ملعب المباراة.
ويحل الجونة ضيفا على الأهلي مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعهم من 21 مباراة حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.
ويدخل الأهلي مواجهة الجونة بدون بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحي المنتهية اعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بداعي الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.
وعقد فايلر جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتفكير فى مواجهة الجونة، مؤكداً أن الفريق واجه سوء حظ كبير فيها، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، في الوقت الذي لم يكن عدداً من اللاعبين في يومهم فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، على حد قوله.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفنى والإدارى مسحة كورورنا صباح الاثنين الماضي استعداداً لمواجهة الجونة، وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
على الجانب الآخر، يدخل الجونة المباراة وهو يمر بحالة من عدم الاتزان خاصة وأن نتائج الفريق منذ استئناف بطولة الدوري جاءت سلبية، وأخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام نادي مصر بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند النقطة 21 محتلاً المركز الرابع عشر.
ويحاول البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للجونة الاستعانة باللاعبين أصحاب الخبرات في مواجهة الأهلي، أملاً في تحقيق المفاجأة واقتناص نتيجة إيجابية أمام متصدر جدول الترتيب لتحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة.
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