شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يتغاضى عن طرد أليو ديانج أمام الجونة فى غياب الـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغاضى الدولى إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلى والجونة، عن إشهار البطاقة الحمراء للاعب الأهلي أليو ديانج للعب بقوة زائدة طبقا للقانون مع إسلام رشدي لاعب الجونة في الدقيقة 12 من عمر اللقاء المقام حاليا باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الممتاز.

وأخطأ الحكم عندما اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء للاعب الأهلي رغم أن المخالفة تستحق الطرد مباشرة طبقا للقانون، بعدما وصلت القدم اليمنى لـ أليو ديانج، إلى بطن لاعب الجونة إسلام رشدي بقوة زائدة، وتواجد الحكم فى مكان يسمح له بزاوية رؤية مناسبة لكن لم يكن هناك توفيق فى قرار الاكتفاء بالبطاقة الصفراء.

جدير بالذكر أن طاقم حكام اللقاء يضم إلى جانب نور الدين الثنائي وائل شعبان وأحمد لطفي، والرابع محمد عبد الحافظ بجانب ثنائى الـ"VAR" محمود البنا وسعيد حمزة، وكان يجب أن يتدخل الـ" VAR" طبقا للبرتوكول، خاصة أن المخالفة من المعايير الـ4 التى حددت تدخل "كابينة الفيديو" التي تضم الثنائى محمود البنا وسعيد حمزة، وهما من أصحاب خبرات.



