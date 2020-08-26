شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلي يتعادل مع الجونة سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلى والجونة بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب ستاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 22 من بطولة الدورى العام، ويخوض الأهلى مواجهة الجونة بتشكيل مكون من فى حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

بدأ الأهلى ضاغطاً من بداية المباراة أملاً فى إحراز هدف مبكر، وأهدر أليو بادجى فى الدقيقة الخامسة أول فرص المباراة بعد وصول الكرة له داخل منطقة الجزاء له ولكنه سددها ضعيفة فى يد حارس الجونة، واصل الأهلى ضغطه وأهدر اليو بادجى ثانى فرض اللقاء بعد أن وصلته كرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد جسد حارس الجونة بدل من الكرة فى الدقيقة السابعة، لجأ الجونة للدفاع المتكتل لمنع الأهلى من اختراق حصونه ولكنه لم يحاول مهاجمة الأهلى إلا فى بعض اللقطات على استحياء.

وفى الدقيقة 12 حصل الأهلى على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها قفشة ولكنه أرتطمت بالحائط البشرى، وفى الدقيقة 17 مر جيرالدو بمهارة من الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية لكنها أرتطمت بالدفاع خرجت ركلة ركنية والتى تصدى لها على معلول ووصلت لرامى ربيعة داخل منطقة الجزاء ولكنه سددها فوق العارضة.

انحصر اللعب فى وسط الملعب وانخفض أداء لاعبى الأهلى وحاول الجونة الدخول فى أجواء المباراة وبناء هجمات على الفريق الأحمر إلا أن دفاع الأهلى أفسد الهجمات قبل وصولها لمناطق الخطورة.

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وحصل أليو بادجى على خطأ من على حدود منطقة الجزاء فى الدقيقة 29 سددها على معلول ولكنها أرتطمت بالحائط البشري. وفى الدقيقة 34 أرسل محمد الشناوى حارس الأهلى كرة طولية لمحمد مجدى قفشة الذى راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة على عكس اتجاه حارس الجونة ولكنها ارتطمت فى العارضة، حصل الأهلى فى الدقيقة 43 على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها على معلول فى الحائط البشرى لترتد لمحمد مجدى قفشة الذى سددها أيضاً فى الحائط البشرى، واستمر ضغط الأهلى أملاً فى احراز هدف قبل انتهاء الشوط إلا أن صافرة ابراهيم نور الدين حكم اللقاء كانت أسشرع وأعلن انتهاء الشوط الأول.

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلى لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق فى صدارة جدول المسابقة الذى يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلى فى الجولة الماضية أمام الغريم التقليدى الزمالك بنتيجة 3/1، وهى الهزيمة التى فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة فى اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

ودخل الأهلى مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحى المنتهية إعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولى بداعى الإصابة بينما يستعد الأهلى خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.

وعقد فايلر قبل المباراة جلسة مطولة مع لاعبى الأهلى شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتفكير فى مواجهة الجونة، مؤكداً أن الفريق واجه سوء حظ كبير فيها، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، فى الوقت الذى لم يكن عدداً من اللاعبين فى يومهم فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، على حد قوله.

على الجانب الآخر يدخل الجونة المباراة وهو يمر بحالة من عدم الاتزان خاصة وأن نتائج الفريق منذ استئناف بطولة الدورى جاءت سلبية، وأخرها الخسارة فى الجولة الماضية أمام نادى مصر بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند النقطة 21 محتلاً المركز الرابع عشر، ويعانى الجونة أيضاً من غيابات مؤثرة أبرزهم لاعبيه المعارين من الأهلى لوجود بند فى عقودهم يمنع مشاركتهم أمام الفريق الأحمر وهم محمود الجزار وأحمد ريان وأكرم توفيق.



















































