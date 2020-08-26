شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع نادى مصر سلبيا وتعقد موقفهما بجدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقا نادى مصر ونظيره المصرى البورسعيدى سلبيا فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ22 للدورى، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد النادى الساحلى إلى 21 نقطة وما زال فى المركز الرابع عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة، بينما ارتفع رصيد نادى مصر إلى 17 نقطة فى المركز قبل الأخير للمسابقة

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين وظهر رغبة اللاعبين فى خطف الثلاث نقاط بسبب الموقف الصعب الذى يتواجد فيه الناديين بجدول الدورى، ومالت السيطرة منذ البداية للاعبى مصر وأضاع لاعبوه فرصتين مؤكدتين أمام مرمى أحمد مسعود حارس مرمى المصرى، بينما لم يظهر لاعبو المصرى بالشكل المعتاد ولم يكن لهم تواجد ملموس أمام مرمى عصام ثروت حارس مرمى مصر.

وفى الشوط الثانى نظم لاعبو المصرى صفوفهم ونجحوا فى امتلاك منطقة المناورات بعد التغييرات العديدة التى قام بها طارق العشرى المدير الفنى للفريق وإشراك الفلسطينى محمود وادى بدلا من اوستن أموت وفى الجانب الهجومى.

وفى نهاية اللقاء احتسب حكم اللقاء محمود بسيونى ركلة جزاء للمصرى بعد عرقلة مدافع نادى مصر أحمد جودة لمهاجم المصرى محمود وادى، إلا أنه قام بإلغائها بعد العودة لتقنية الفار لينتهى اللقاء بعدها مباشرة بالتعادل السلبى، ويحدث اشتباك خفيف من أحمد مسعود حارس مرمى المصرى مع طاقم التحكيم، بالإضافة لدخول محمود وادى فى مشادة أخرى مع بعض لاعبى الفريق المنافس.