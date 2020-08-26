شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا ورشدى وعبد النعيم مثلث هجومى للجونة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البرتغالى بيدرو، المدير الفنى للجونة، تشكيل الفريق لمباراة الأهلى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز، ويضم تشكيل الجونة، كلاً من، إسلام طارق فى حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحى، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

فيما يضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوى، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، عمرو السولية، ديانج، قفشة، أجاى، جيرالدو والسنغالى بادجى.

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلى لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق فى صدارة جدول المسابقة الذى يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلى فى الجولة الماضية أمام الغريم التقليدى الزمالك بنتيجة 3/1، وهى الهزيمة التى فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادى جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة فى اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

يدخل الأهلى مواجهة الجونة بدون بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحى المنتهية اعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف وحمد هانى للأيقاف ووليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولى بداعى الإصابة بينما يستعد الأهلى خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.