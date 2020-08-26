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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 26/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مرتضى منصور يعلن تجديد أوباما للزمالك رسمياً، وطاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن المقاولون أمام الزمالك، واتحاد الكرة يرفض تظلم الهانى سليمان وإيقاف إينو 3 شهور.
مرتضى منصور يعلن تجديد أوباما للزمالك رسميا
أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع يوسف أوباما مهاجم الزمالك علي عقود تجديد تعاقده مع الفريق.
الزمالك يسعى لحسم تجديد بن شرقى وأوناجم وساسى عقب العودة من المغرب
كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن رغبة إدارة النادى فى حسم ملف التجديد للثلاثى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وفرجانى ساسى، خلال الفترة المقبلة، لضمان الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.
أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اتصالاً هاتفياً بعمار حمدي لاعب النادى المعار لطلائع الجيش، بعد إصابته في مواجهة سموحة والطلائع التي أقيمت اليوم الأربعاء.
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 أغسطس الحالي حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهاني سليمان ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات.
أكد خالد مهدى مدير الكرة بالانتاج الحربي أن مختار مختار المدير الفني لفريقه قاد المران اليوم بشكل طبيعي عقب إقناعه بالاستمرار مع الفريق والعدول عن الاستقالة فيما تمسك مجدى عبد العاطى المدرب العام بالرحيل.
أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أنه ينوى توقيع عقوبة على مهاجمه عمرو جمال عقب اهداره ركلة جزاء فى مباراة سموحة التى انتهت بالتعادل الإيجابى.
شهدت الدقائق الاخيرة إثارة بين الفريقين حيث ألغى أحمد الغندور حكم المباراة هدف لطلائع الجيش بسبب وقوع المهاجم ناصر منسي في التسلل ، ثم سجل كريم طارق هدف التعادل.
حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استاد الأهلي we بالسلام لاستضافة مواجهة الأهلى والوداد المغربى، المقرر لها 3 أكتوبر المقبل.
طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن المقاولون أمام الزمالك
تأكد غياب طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، عن مباراة فريقه المرتقبه أمام الزمالك، التى من المقرر إقامتها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولي، على خلفية إصابته قبل استئناف الدوري في العضلة الأمامية، التى أبعدته عن المشاركة خلال الثلاث مباريات الماضية، وفضل الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس عدم المجازفة باللاعب قبل تمام جاهزيته حتى لا تتفاقم الإصابة.
"انضباط" الجبلاية تدرس تغريم عدلى القيعى بعد هجومه على لجنة الحكام
تدرس لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بعد تصريحاته الأخيرة التى هاجم فيها لجنة الحكام وكذلك الحكم الكرواتى الذى أدار مباراة القمة بداعى تعمده خسارة الأهلى من خلال قرارات معدة مسبقة وصفها بالأجندة الخاصة، وسيتم تحصيل هذه الغرامة من مستحقات الأهلى لدى الجبلاية.
وضع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة المباريات.
المقاولون يُغري لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك في الدوري
حفز نادى المقاولون العرب لاعبيه، بالمكافآت المادية من أجل الفوزعلى الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث تتضمن لائحة الفريق، مكافآت تصاعدية في حالة الفوز وخاصة على الأندية الكبيرة، مثل الأهلي والزمالك.
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