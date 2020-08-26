شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام حرس الحدود المقرر لها الرابعة عصرا على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 للدورى وشهدت القائمة عودة القوة الضاربة للفريق.

واللاعبون هم عماد السيد ومحمود الزنفلى فى حراسة المرمى أسامة العزب، ومروان النجار ومحمود رزق وإسلام جمال وعمر الميدانى وسيد سالم وصبرى رحيل وكريم الديب ونور السيد وأحمد نبيل مانجه وخالد الغندور وأحمد راشد وأحمد حجى ورزاق سيسيه، ومحمد الصباحى وأحمد رفعت وخالد قمر وأيمن غباشى. ويغيب عن اللقاء محمد أنور وهشام محمد للإصابة وعمرو خليل ومحمود شعبان ويوسف حسن لأسباب فنية.

من ناحية أخرى، أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكره القدم، برئاسة محمد سلطان، نادى الاتحاد السكندري بسلبية المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق الأحد لـ 35 فردا، فى إطار استعداد الاتحاد لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الرابعة عصرا باستاد الإسكندرية غداً بالجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

كما أعلن محمد حليم، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، سلبية المسحة الخاصة التى خضع لها لاعبو فريقه والجهاز الفنى والإدارى، وفقا للبروتوكول المتفق عليه من قبل اللجنة العليا الطبية باتحاد الكرة وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندري.

ويسعى حرس الحدود، بقيادة محمد حليم، لتحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندرى، مستغلا الدفعة المعنوية التى حققها الفريق أمام طنطا والتعادل المرضى أمام الإسماعيلى فى الجولة الأخيرة.

ويعود إلى حرس الحدود خلال مواجهة الاتحاد عمرو الحلوانى ظهير أيسر بعد غيابه عن المواجهة السابقة أمام طنطا للحصول على الإنذار الثالث.