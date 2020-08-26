شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تعادل سلبى بين الأهلى والجونة بعد مرور 15 دقيقة.. وبادجى يهدر فرصتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 15 دقيقة من أحداث مباراة الأهلي والجونة وما زالت النتيجة تُشير لتعادل الفريقين سلبياً، في المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب استاد القاهرة، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز، بدأ الأهلي ضاغطاً من بداية المباراة أملاً في إحراز هدف مبكر، وأهدر أليو بادجي في الدقيقة الخامسة أول فرص المباراة بعد وصول الكرة له داخل منطقة الجزاء له ولكنه سددها ضعيفة في يد حارس الجونة.

واصل الأهلي ضغطه وأهدر اليو بادجي ثاني فرض اللقاء بعد أن وصلته كرة داخل منطقة الجزاء ولكنه سدد جسد حارس الجونة بدل من الكرة في الدقيقة السابعة، لجأ الجونة للدفاع المتكتل لمنع الأهلي من اختراق حصونه، ولكنه لم يحاول مهاجمة الأهلي إلا في بعض اللقطات على استحياء. وفي الدقيقة 12 حصل الأهلى على ضربة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها قفشة ولكنه أرتطمت بالحائط البشري.

ويخوض الأهلي مواجهة الجونة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع: أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى، وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق في حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحي، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

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يدخل الأهلي مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحي المنتهية اعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بداعي الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتفكير فى مواجهة الجونة، مؤكداً أن الفريق واجه سوء حظ كبير فيها، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، في الوقت الذي لم يكن عدداً من اللاعبين في يومهم فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، على حد قوله.

على الجانب الآخر يدخل الجونة المباراة وهو يمر بحالة من عدم الاتزان خاصة وأن نتائج الفريق منذ استئناف بطولة الدوري جاءت سلبية، وأخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام نادي مصر بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند النقطة 21 محتلاً المركز الرابع عشر.

ويعاني الجونة أيضاً من غيابات مؤثرة أبرزهم لاعبيه المعارين من الأهلي لوجود بند في عقودهم يمنع مشاركتهم أمام الفريق الأحمر وهم محمود الجزار وأحمد ريان وأكرم توفيق.























































