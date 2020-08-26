شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بادجى يقود هجوم الأهلى أمام الجونة فى الدورى.. ومروان محسن بديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الجونة المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز، ويضم تشكيل الأهلى فى مباراة الليلة كلاً من: حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع : أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو، خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلى كل من على لطفى ياسر إبراهيم، حمدى فتحى، مروان محسن، أحمد الشيخ، محمود وحيد، محمد شكرى، عربى بدر ومحمد فخرى.

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ويفتقد الأهلى أكثر من لاعب فى مباراة الليلة لأسباب مختلفة، أبرزهم وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف، بجانب استمرار غياب كل من محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات للإصابة وكهربا للإيقاف، وصالح جمعة لأسباب فنية.

على صعيد آخر، وضع رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالى ويسمح له بالمشاركة فى مباريات الفريق، بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة فى طريق عودة اللاعب للمشاركة فى مباريات الأهلى، ورغم أن اللاعب التزم بشكل واضح فى تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزماً للغاية، إلا أن المدرب السويسرى مازال يرفض فكرة الاستعانة به فى المباريات بسبب أزمة الوزن، وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرامات حتى يصل للوزن المثالى الذى يؤهله لدخوله قائمة لفريق فى بطولة الدورى الممتاز.























































