شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يتواجد فى استاد القاهرة رغم غيابه عن مواجهة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد باسم على، ظهير ٔيمن الفريق الٔول لكرة القدم بالنادى الأهلى المعار إلى نادى الجونة فى استاد القاهرة لمتابعة مباراة الفريقين اليوم، ويغيب باسم على عن المشاركة فى لقاء اليوم، وفقا بشرط التعاقد على سبيل الإعارة بعدم المشاركة أمام الأهلي.
ووصلت حافلة الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى استاد القاهرة الدولى استعدادا لمواجهة نظيره الجونة بعد قليل، كما وصل فريق الكرة بنادى الجونة الى مقر استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي، وحرص بيدرو بارنى المدير الفنى لفريق الجونة ومعه أعضاء للجهاز على تفقد ارضية الملعب فور الوصول إلى ملعب المباراة.
ويحل الجونة ضيفا على الأهلى مساء اليوم الأربعاء فى إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 56 نقطة جمعهم من 21 مباراة، حيث فاز فى 18 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر فى مباراة واحدة.
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