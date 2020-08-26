شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يطمئن على عمار حمدى هاتفيا بعد إصابة الشظية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبى، على الاطمئنان على عمار حمدى لاعب المنتخب الأولمبى وطلائع الجيش بعد إصابته اليوم، وأجري شوقي غريب اتصالا هاتفيا باللاعب للاطمئنان على إصابته وأكد له عمار حمدى أن حالته مطمئنة وسيحصل على راحة يومين ويعود للتدريبات بشكل طبيعي.

ويعد عمار حمدى أحد العناصر المميزة في صفوف المنتخب الأولمبي الذي توج بطلا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي أقيمت بالقاهرة نوفمبر الماضي.

وأثبتت الأشعة التى خضع لها عمار حمدى لاعب الأهلى المعار لطلائع الجيش تعرضه لكدمة فى الشظية وحاجته للراحة لمدة يومين فقط ويعود لتدريبات فريقه بعدها بشكل طبيعى، وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة المقامة حالياً على استاد جهاز الرياضة العسكرى متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

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وتعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبي فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدوري فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع.

وشهدت الدقائق الاخيرة إثارة بين الفريقين حيث ألغى أحمد الغندور حكم المباراة هدف لطلائع الجيش بسبب وقوع المهاجم ناصر منسي في التسلل، ثم سجل كريم طارق هدف التعادل وبعدها احتسب أحمد الغندور ركلة جزاء للطلائع فى الدقيقة 101 وأهدرها عمرو جمال.