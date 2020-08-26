شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ونادى مصر 0 / 0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين نادى مصر ونظيره المصرى البورسعيدى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الـ22 للدورى. وجاءت أحداث الشوط سريعة من جانب الفريقين وظهر رغبة اللاعبين فى خطف الثلاث نقاط بسبب الموقف الصعب الذى يتواجد فيه الناديان بجدول الدورى، ومالت السيطرة منذ البداية للاعبى مصر وأضاع لاعبوه فرصتين مؤكدتين أمام مرمى أحمد مسعود حارس مرمى المصرى، بينما لم يظهر لاعبو المصرى بالشكل المعتاد ولم يكن لهم تواجد ملموس أمام مرمى عصام ثروت حارس مرمى مصر.

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 7 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً وما زالت لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

وطالب خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بمواصلة الصحوة بعد الفوز على الجونة فى عقر داره لإستكمال خطة وداع المركز الأخير والهروب من شبح الهبوط لاسيما أن الفريق حصد أربعة نقاط فى مباراتيه الأخيرين بالتعادل مع الزمالك والفوز على الجونة فى المقابل يسعى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يداهم الفريق بعد سلسلة إصابات كورونا التى ضربت اللاعبين والجهاز الفنى فى الفترة الأخير.