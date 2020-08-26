تعرض "ميسى" المصرى للإغماء بعد لقاء نادى مصر ونقله للمستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد عادل ميسى صانع ألعاب المصرى البورسعيدى لإغماء كامل بعد لقاء فريقه أمام نادى مصر، والتى انتهت بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى. وحاول الجهاز الطبى للمصرى إسعاف اللاعب وإفاقته إلا أنهم فضلوا الذهاب به لأحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة للاطمئنان عليه وتشخيص حالته. يذكر أن لاعبى المصرى وجهازهم الفنى مازالوا فى فترة نقاهة بعد تعرضهم لوباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ بداية العام الحالى وأدى لتأجيل ثلاث مباريات لهم مع الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود، بالإضافة إلى أن هناك بعض اللاعبين لم يصلوا لمرحلة الإستشفاء الكامل وهو ما يؤدى إلى إغماء بعضهم عقب كل مباراة مثلما حدث مع كريم العراقى الظهير الأيمن فى لقاء مصر المقاصة الأخير بالدورى.

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