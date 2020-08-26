شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى السابق يعلق على خسارة الأحمر فى القمة وفرص التتويج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن شوقى، نجم الأهلى السابق، أن هزيمة الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة 120 ستكون مفتاح تتويج الأحمر ببطولة افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وقال أيمن شوقى خلال تقديمه برنامج "استاد الأهلى" المذاع على قناة الأهلى: "هناك حملة كبيرة ممنهجة على الأهلى وإدارته بعد خسارة مباراة بثلاث نقاط، فهاجموا إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب والمدير الفني، واللاعبين، أه في أخطاء في مباراة الأهلى وكلنا انتقدنا اللاعبين في هذه المباراة ولكن ما زال الفريق متصدر بطولة الدورى بفارق كبير جدا، وافتكروا كلامى ده الاهلى سيحسم البطولة بدرى جدا".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "دائما الأهلى يقف بسرعة بعد كل إخفاق وستكون الهزيمة أمام الزمالك في القمة هي النقطة التي سينطلق منها الفريق للتتويج ببطولة أفريقيا هذا الموسم، واستعادة الأميرة الأفريقية الغائبة منذ فترة كبيرة، وإن شاء الله قادرين على الفوز بها".

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وأوضح أيمن شوقى: "جماهير الأهلى دائما هي قوة الأهلى في مواجهة أي حملات ضده ودائما هم درع النادى، والتاريخ شاهد على أكثر من موقف للجماهير التي ساندت الفريق في الانكسارات قبل الأفراح، ولن تمكن المتربصين من تحقيق هدفهم بإسقاط الأهلى، ويا جبل ما يهزك ريح وسيظل الأهلى كبيرا بإداراته وجماهيره".

واستقر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الفريق أمام الجونة المقرلها التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 لبطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى، فى مباراة الليلة باستاد القاهرة، كلاً من: محمد الشناوى، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، عمرو السولية، ديانج قفشة، أجاى، جيرالدو والسنغالى بادجى.