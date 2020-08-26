شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمار حمدى يكشف لليوم السابع تفاصيل إصابته ويؤكد: مش صليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن عمار حمدى لاعب النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش جماهير الكرة المصرية على إصابته، وقال عمار حمدى فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365": "أنا بخير ياجماعة ..اطمئنوا ..مجرد كدمة فى الشظية ..ومفيش صليبى ولا أى حاجه من الكلام اللى اتقال ".. وأثبتت الأشعة التى خضع لها عمار حمدى تعرضه لكدمة فى الشظية وحاجته للراحة لمدة يومين فقط ويعود لتدريبات فريقه بعدها بشكل طبيعى، وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة المقامة حالياً على استاد جهاز الرياضة العسكرى متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

وتعادل فريقا طلائع الجيش وسموحة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وتقدم سموحة عن طريق الاوغندى ديريك نيسيبامبى فى الدقيقة 47 بعد متابعة للكرة العرضية التى أرسلها زميله صلاح محسن ليودع الكرة فى المرمى الخالى من حارسه فيما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 97 من عمر المباراة.

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وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 22 ويحتل المركز الثالث عشر بمسابقة الدورى فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة 28 فى المركز السابع.

وشهدت الدقائق الاخيرة إثارة بين الفريقين حيث ألغى أحمد الغندور حكم المباراة هدف لطلائع الجيش بسبب وقوع المهاجم ناصر منسى فى التسلل، ثم سجل كريم طارق هدف التعادل وبعدها احتسب أحمد الغندور ركلة جزاء للطلائع فى الدقيقة 101 وأهدرها عمرو جمال .