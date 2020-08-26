ديانج يغيب عن الأهلي أمام المصري للإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:
تعرض أليو ديانج متوسط ميدان الأهلي للطرد أمام الجونة في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ22 من دوري we المصري.
وأتى تعرض اللاعب المالي للطرد ليمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة أمام المصري التي ستقام السبت المقبل في الجولة الـ23 من المسابقة ذاتها.
وحصل ديانج على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة الجونة، قبل أن يلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الفيديو في لقطة بالشوط الثاني ويشهر البطاقة الصفراء الثانية.
وعانى الأهلي من غيابات في الفترة الماضية نتيجة الإصابة ويأتي إيقاف اللاعب المالي ليفقد مزيد من العناصر في المباراة المقبلة
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