"لم يحدث أي إهانة".. مصدر الأهلي يرد عبر الخليج 365 على بيان الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:
نفى مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، أن يكون قد حدث أي إهانة لمندوبي نادي الزمالك الذين قاموا بالتوجه لمقر النادي بالجزيرة.
وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر بياناً رسمياً واستنكر ما قام به النادي الأهلي مع مندوبيه. (طالع من هنا).
وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "لم يتم استلام الدعوات نظراً لعدم وجود أي فرد من السيكرتارية أو محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي".
وأكمل "لم يتم الرد بشكل رسمي على الأمر من النادي ولم يحدث أي مشاكل كما تردد".
وأضاف "أحد مسؤولي الأمن في النادي قام باستقبال مندوبي الزمالك، لم يكن هناك موظفين من السيكرتارية لاستلام الدعوات".
وشدد "تم الترحيب بمندوبي الزمالك وقام المسؤول بالتوجه معهم لبوابة النادي والكاميرات قامت برصد ما حدث بالتفاصيل".
وتابع "لم يتواجد أي مندوب من الزمالك اليوم في الأهلي، تواصلوا هاتفياً بأحد المسؤولين وتم إبلاغهم بأن الجميع في الاستاد للترتيب لمباراة الجونة".
واختتم "لم يحدث أي تعدي بالضرب أو اللفظ على مندوبي الزمالك كما تردد ولم يحدث أي إهانة لهم ولم يتم تركهم على بوابة النادي بالساعات".
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