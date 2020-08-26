بسبب ميسي.. جماهير برشلونة تقتحم ملعب كامب نو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
اقتحمت جماهير نادي برشلونة الإسباني، ملعب "كامب نو"، بعد تجمع حوالي 200 مشجع في محيط الملعب.
وتجمع عدد من جماهير النادي الكتالوني في محيط ملعب "كامب نو"، للاحتجاج على رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق في الرحيل عن النادي.
وأثناء فتح أحد بوابات الملعب لخروج شاحنة من الداخل، استغل المشجعون الفرصة للدخول، للهتاف ضد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي.
وقامت الشرطة بالتدخل في الأمر وقامت بطرد الجماهير من داخل الملعب، ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في محيط الملعب.
جدير بالذكر أن عدد من مشجعي برشلونة تجمعت، أمس الثلاثاء، أمام مكاتب النادي للمطالبة باستقالة بارتوميو، بعد إعلان ميسي رغبته في الرحيل عن البارسا.
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