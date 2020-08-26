طبيب طلائع الجيش يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد هاني درويش طبيب نادي طلائع الجيش أن "ركبة" عمار حمدي لاعب الفريق سليمة ولا يوجد أي مشاكل في الأربطة.

وكان عمار حمدي قد غادر مباراة الطلائع وسموحة متأثراً بالإصابة.

وقال طبيب الفريق في تصريحات لـ"الخليج 365" "عمار حمدي يعاني من كدمة في الكاحل، يحتاج راحة من يومين لـ4 أيام".

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وأضاف "من المتوقع أن يغيب عن مباراة الطلائع المقبلة".

وتعادل طلائع الجيش مع سموحة بهدف لكل فريق في مباراة الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر، أن عمار حمدي يلعب معاراً لصفوف طلائع الجيش من النادي الأهلي.