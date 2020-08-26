بالفيديو.. إصابة لاعب المصري ونقله للمستشفى عقب لقاء نادي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
تعرض أحمد عادل "ميسي" لاعب النادي المصري البورسعيدي، لإصابة عقب مباراة فريقه أمام نادي مصر بدوري we المصري.
وأظهرت عدسات الكاميرات عقب المباراة، سقوط لاعب المصري مُغمياً عليه في الأرض عقب المباراة، وسط محاولات من الجهاز الطبي للفريق لإفاقته.
وقام زملائه في الفريق البورسعيدي بحمله ونقله إلى سيارة الإسعاف، ليتم نقله للمستشفى.
وقال المصري عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه تم نقل أحمد عادل ميسي إلى إحدى مستشفيات الإسكندرية، حيث تم وضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي، فيما يخضع اللاعب حاليًا لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية على الصدر والمخ.
وتعادل المصري مع نظيره نادي مصر، سلبياً ضمن منافسات الجولة الـ22 بدوري we المصري.
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