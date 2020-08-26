"رفضوا دخول مندوبينا".. الزمالك يستنكر عدم تسلم الأهلي دعوته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:
أصدر الزمالك بياناً رسمياً يستنكر ما وصفه بطرد مندوبيه من أمام بوابات النادي الأهلي ورفض الإدارة الحمراء تسلم دعوة خاصة لمحمود الخطيب رئيس النادي من نظيره في الزمالك.
ونشر الموقع الرسمي للزمالك بياناً أكد خلاله إرسال مرتضى منصور دعوة رسمية لمحمود الخطيب مع مندوبين من النادي الأبيض إلى مقر النادي الأحمر.
وأشار البيان إلى أن إدارة الأهلي رفضت دخول المندوبين حتى يتم إبلاغ مجلس الإدارة ورئيس النادي، ثم طُلب منهم الرحيل والعودة يوم الأربعاء.
وذكر الزمالك أنه أرسل مندوبيه مرة أخرى يوم الأربعاء، لكنه فوجئ برفض دخولهم مرة أخرى بعد انتظارهم لأكثر من ساعة أمام البوابات الحمراء.
وأكد بيان الزمالك الرسمي أن مندوبيه تعرضوا للطرد والسباب أمام بوابات النادي الأهلي ولم ينجحوا في دخول النادي لتسليم الدعوة لمحمود الخطيب.
واتهم مجلس إدارة الزمالك نظيره في الأهلي بإشعال الفتنة بعد التصرف غير المقبول مع مندوبي النادي الأبيض، الذين حملوا دعوة للخطيب لحضور افتتاح مشاريع إنشائية داخل الزمالك.
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