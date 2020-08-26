"أزمة بعد النهاية".. تعادل نادي مصر والمصري يشعل صراع الهبوط في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: ازداد صراع الهبوط في الدوري الممتاز اشتعالاً بتعادل جديد في المسابقة بين نادي مصر والمصري البورسعيدي. وانتهت مباراة نادي مصر والمصري بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الممتاز. Advertisements ورفع المصري رصيده لـ21 نقطة من 19 مباراة في المركز الـ14، بينما رفع نادي مصر رصيده للنقطة رقم 17 من 21 مباراة. وشهدت الدقائق الأخيرة تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ليلغي الحكم قراره باحتساب ركلة جزاء لصالح المصري. وبعد انتهاء المباراة، حدثت مشادات ومناوشات بين الأجهزة الفنية للفريقين.

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