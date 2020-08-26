تعرف على تشكيل الجونة لمباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي
أعلن بيدرو بارني المدير الفني لنادي الجونة، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري we المصري.
وشهد تشكيل فريق الجونة عدة تغييرات لغياب أكثر من لاعب عن التشكيل بسبب وجود بند في عقود لاعبيه المعارين إليه من الأهلي بعدم أحقيتهم في المشاركة أمام الفريق الأحمر.
ويتكون تشكيل الجونة من: إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، خالد صبحي، ألان تشيامابادي، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام عبد النعيم، إسلام رشدي، أحمد مجدي، والتر بواليا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر رضوان - محمد محسن ليلة - أحمد حمدي - محمد ناجي "جدو" - إسلام محارب - ناصر محمد ناصر - محمود الشبراوي - فادي طلعت - عمرو سعداوي.
ويحتل الجونة المركز الـ15 برصيد 21 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.
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