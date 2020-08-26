لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 الجونة.. الشناوي يتصدى..ومروان يُشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي والجونة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في الصدارة برصيد 56 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الـ 15 برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي، حسبما أعلنه فايلر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم : جيرالدو، جونيور أجاي، أليو بادجي.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق الشوط الأول

الدقيقة 8 كاد الأهلي يُسجل عن طريق لاعبه بادجي الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء من محمد قفشة ولكن تسديدته مرت بجوار قائم الجونة.

وصلنا للدقيقة 15 وسط سيطرة متبادلة من قبل لاعبي الفريقين دون أي خطورة على المرمى.

توقف اللعب في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

وفي الدقيقة 34: سدد محمد مجدي "قفشة" الكرة من داخل منطقة الجزاء صوب مرمى الجونة؛ حيث تصدى لها القائم قبل أن يُمسك بها الحارس.

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وصلنا للدقيقة 45 ولازال التعادل السلبي مستمراً، والحكم يُعلن 3 دقائق كوقت بدل من الضائع.

انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

انطلاق الشوط الثاني:

الدقيقة 50: إسلام طارق حارس الجونة يتصدى لتصويبة "قفشة" ويخرجها ركنية نُفذت وتم تشتيتها خارج منطقة جزاء الجونة.

الدقيقة 62: بعد الرجوع لحكم الفيديو طُرد لاعب الأهلي أليو ديانج بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

الدقيقة 68: تصويبة إسلام محارب تمر بجوار قائم الأهلي.

الدقيقة 72: تغييران دفعة واحدة للجونة، خروج إسلام عبد النعيم ومشاركة جدو ومشاركة أحمد حمدي بدلاً من أحمد مجدي.

الدقيقة 73: تصدى محمد الشناوي لأخطر كرات الجونة بتسديدة من اللاعب إسلام محارب من داخل منطقة الجزاء.

توقف اللعب في الدقيقة 75 من عمر الشوط الأول لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

الدقيقة 75 أجرى فايلر تغييرا بالدفع بمحمود وحيد بدلاً من أجايي

الدقيقة 86: بادجي يمرر بينية رائعة لمحمد مجدي "قفشة" الذي سددها بجانب القائم.

الدقيقة 87: فايلر يدفع بمروان محسن بدلاً من بادجي في صفوف الأهلي.

وصلنا للدقيقة 90 ولازال التعادل السلبي بين الفريقين، والحكم يُعلن 7 دقائق كوقت بدلاً من الضائع.

في الدقيقة 95: أرسل محمد الشناوي تمريرة طولية لمروان محسن الذي استقبلها بصورة رائعة وسددها بنجاح في مرمى الجونة.