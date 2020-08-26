ميسي يطلب من نيمار الانتقال إلى السيتي للفوز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
تواصلت التقارير لتناقل أخر مستجدات رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة هذا الصيف.
ميسي تقدم بطلب رسمي للرحيل مجاناً في أغسطس الجاري لتنفيذ بند الرحيل قبل نهاية عقده بعام، ليرفض الاستمرار نهائياً.
شبكة "ESPN" توافقت مع الصحف ووكالات الأنباء العالمية بشأن اقتراب ليونيل ميسي من الانتقال إلى مانشستر سيتي والاجتماع من جديد مع المدرب بيب جوارديولا.
وأشار التقرير إلى أن ليونيل ميسي قام بالاتصال بصديقه البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وطلب منه الانتقال إلى مانشستر سيتي من أجل تحقيق حلمه بالفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى.
وذكر التقرير أن رد نيمار كان غير واضح واتسم بالغموض، بينما بات ميسي قريباً للغاية من الانتقال إلى مانشستر سيتي بعقد لثلاثة مواسم قادمة.
يُذكر أن مانشستر سيتي لديه 300 مليون إسترليني يسعى لإنفاقها في سوق الانتقالات الصيفية المقبل لتدعيم الصفوف.
وتشير تقارير إلى أن صفقة ليونيل ميسي قد تتم مجاناً، وهو ما يمنح السيتي القدرة الأكبر على تدعيم الصفوف بصفقات إضافية لتحقيق حلم دوري الأبطال الأول.
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