مدافع باريس سان جيرمان يدخل دائرة إهتمامات برشلونة

دخل خوان بيرنات الظهير الأيسر لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دائرة اهتمامات برشلونة الاسباني الذي يبحث عن تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. الصيفية الجارية. وكشف إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن مسئولو برشلونة راقبوا عن كثب ما قدمه بيرنات خلال مباريات الموسم الماضي. الموسم الماضي. ويحظي اللاعب باهتمام النادي الكتالوني، خاصة وأن عقده مع البي اس جي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث طالب اللاعب بزيادة في راتبه للموافقة علي تمديد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

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