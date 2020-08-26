شوط أول سلبي بين الأهلي والجونة

خرج الشوط الأول من مباراة الأهلي والجونة، بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال المباراة المقامة بينهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

واستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط الأول،

ولكن بشكل سلبي، حيث لم يصنع فرصًا كثيرة .

وجاءت أبرز هجمات النادي الأهلي في الدقيقة 20 عن طريق أليو بادجي عندما استقبل كرة بينية داخل منطقة جزاء

الجونة ولكنها كانت طويلة مرت بجانب العارضة .

وثاني الفرص كانت في الدقيقة 34 عن طريق محمد مجدى أفشة من تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة وامسك بها إسلام طارق حارس مرمى الجونة .

على الجانب الأخر لم يخلق نادي الجونة أي فرص تهدد مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي .