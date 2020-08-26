الأهلي مباشر on time sports live مشاهدة مباراة الاهلي ضد الجونة بث مباشر

يدخل الأهلي مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحي المنتهية اعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بداعي الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتفكير

فى مواجهة الجونة، مؤكداً أن الفريق واجه سوء حظ كبير فيها، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، في الوقت الذي لم يكن عدداً من اللاعبين في يومهم فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، على حد قوله.

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على الجانب الآخر يدخل الجونة المباراة

وهو يمر بحالة من عدم الاتزان خاصة وأن نتائج الفريق منذ استئناف بطولة الدوري جاءت سلبية، وأخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام نادي مصر بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند النقطة 21 محتلاً المركز الرابع عشر.

ويعاني الجونة أيضاً من غيابات مؤثرة أبرزهم لاعبيه المعارين من الأهلي لوجود بند في عقودهم يمنع مشاركتهم أمام الفريق الأحمر وهم محمود الجزار وأحمد ريان وأكرم توفيق.