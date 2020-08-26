جماهير برشلونة تقتحم كامب نو وتطالب برحيل بارتوميو

اقتحمت جماهير برشلونة ملعب كامب نو، بحثًا عن رئيس النادي جوسيب بارتوميو، في أعقاب الأزمة الراهنة ورحيل أسطورة النادي ليونيل ميسي .
ويرغب جمهور برشلونة في الإطاحة ببارتوميو من منصبه على أملأن يتراجع ميسي عن قراره بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد والبقاء مع البلوجرانا .
وقام الجمهور بتعليق لافتات على أسوار الملعب كُتب عليها:" بارتوميو نحن لا نحبك، ميسي ابقى ".
وكان قد رفض بارتوميو الاستقالة في وقتًا سابق، بداعي أن موسم الفريق قارب على البدء وأن الوقت حرجًا.
ويرغب ميسي في الرحيل عن برشلونة هذا الموسم، بعد الهزيمة أمام بايرن ميونح بثمانية في دوري الأبطال.
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