فيديو.. أحمد عادل "ميسي" يتعرض لإصابة خطيرة بعد مباراة المصري ونادي مصر

تعرض أحمد عادل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لضيق تنفس شديد بعد انتهاء مباراة فريقه أمام نادي مصر اليوم في الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.
وتم نقل اللاعب إلى المستشفى عقب انتهاء المباراة بعد تعرضه لحالة إغماء وتم وضعه في عربة الإسعاف ليتم نقله إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على حالته الصحيةوتلقي العناية اللازمة.
وشارك ميسي في الدقائق الأخيرة من مباراة المصري البورسعيدي ونادي مصر، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري.
شاهد لحظة إصابة اللاعب ..
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