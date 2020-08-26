دوري كرة قدم الصالات يستأنف نشاطه 3 أكتوبر المقبل

قررت لجنة مسابقات دوري كرة الصالات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، استئناف مسابقة الدوري للموسم الكروي 2020/2019 يوم السبت الموافق 3 اكتوبر المقبل وذلك بعد توقف دام لأكثر من أربع اشهر بسبب تفشي فيروس الموافق 3 اكتوبر المقبل وذلك بعد توقف دام لأكثر من أربع اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا وتستأنف المسابقة التي يتبقى على نهايتها 4 جولات، بمباراة مصر المقاصة والبنك الأهلي يوم 3 اكتوبر وتقام مباريات الجولة الخامسة عشر يوم 6 اكتوبر، والجولة السادسة عشر يوم 17 أكتوبر، والجولة السابعة عشر يوم 20 أكتوبر علي أن ينتهي الموسم يوم 24 اكتوبر بعد نهاية الجولة ال18 . جولات، بمباراة مصر المقاصة والبنك الأهلي يوم 3 اكتوبر وتقام مباريات الجولة الخامسة عشر يوم 6 اكتوبر، والجولة السادسة عشر يوم 17 أكتوبر، والجولة السابعة عشر يوم 20 أكتوبر علي أن ينتهي الموسم يوم 24 اكتوبر بعد نهاية الجولة ال18 .

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