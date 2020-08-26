الأهلى والجونة بث مباشر يوتيوب مشاهدة ماتش الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

دخل مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في وصلة هزار مع زملائه قبل انطلاق مباراة الجونة، وحرص لاعبو الأهلي على مؤازرة مروان محسن، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له على خلفية مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك والتي خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
ويخوض الأهلي مواجهة الجونة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى محمد الشناوى، خط الدفاع : أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى قفشة، جونيور أجاى، جيرالدو،خط الهجوم : والسنغالى أليو بادجى. وضم تشكيل الجونة كلاً من إسلام طارق في حراسة المرمى، ألان كيامباد، محمد نجيب، جوناثان نجويم، خالد صبحي، سيرجى أكا، عمرو بركات، إسلام رشدى، أحمد مجدى، إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا.
ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضهلأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء
وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.
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