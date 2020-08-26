بث مباشر | تابع لايف مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري، والمقرر لها ضمن الجولة 22، في مباريات اليوم الاربعاء 26-8-2020.
تبدأ مباراة الاهلي والجونة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق الثنائي “بلال علام وأيمن الكاشف“.
ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذه المباراة الهامة بالنسبة لنجوم الناديالاهلي لمصالحة الجمهور بعد خيبة أمل مباراة القمة أمام الزمالك مطلع هذا الأسبوع، حيث خسر الفريق بثلاثية لهدف.
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