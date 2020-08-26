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ويلفريد بوني يدعم هجوم الاتحاد أمام الفتح

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يستعد فريق الاتحاد لملاقاة مضيفه الفتح، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي ، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين .

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، مدى جاهزية الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم

فريق الاتحاد، للمشاركة في مباريات العميد المقبلة .

وبحسب ما ذكرته صحيفة البلاد ، أن بوني أصبح جاهزًا بدنيًا لدعم الاتحاد، بعد أن أعطى الجهاز الطبي في نادي العميد الضوء

الأخضر للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية .

وأضافت: أن قرار مشاركة بوني من عدمها في مباراة الاتحاد والفتح المقبلة باتت في يد المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي .

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يليه فريق الفتح في المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة.

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