ويلفريد بوني يدعم هجوم الاتحاد أمام الفتح

يستعد فريق الاتحاد لملاقاة مضيفه الفتح، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين .

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، مدى جاهزية الإيفواري ويلفريد بوني، مهاجم

فريق الاتحاد، للمشاركة في مباريات العميد المقبلة .

وبحسب ما ذكرته صحيفة البلاد السعودية، أن بوني أصبح جاهزًا بدنيًا لدعم الاتحاد، بعد أن أعطى الجهاز الطبي في نادي العميد الضوء

الأخضر للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية .

وأضافت: أن قرار مشاركة بوني من عدمها في مباراة الاتحاد والفتح المقبلة باتت في يد المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي .

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يليه فريق الفتح في المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة.