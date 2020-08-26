قمة عقيمة بين الترجي والافريقي في الدوري التونسي

انتهي ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الافريقي بالتعادل السلبي، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاربعاء، فى قمة الجولة الـ22 من الدوري التونسي.

انطلقت مباراة الترجي والافريقي في تمام الساعة 20:10 بتوقيت مضر، 21:10 بتوقيت مكة المكرمة، 18:10 بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب المنزة.

ونُقل ديربي العاصمة عبر شاشة قناة الكأس الأولي، بصوت المعلق الرياضي “خليل بلوشي”، كما نُقل ايضا على القناة التونسية الاولي، بصوت المعلق الرياضي “شهير الكافي”.

وظهر الفريقان بشكل باهت للغاية، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب في معظم الأوقات، وندرت الفرص الخطرة والإثارة على مدار شوطي اللقاء، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة التعادل.

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بتلك النتيجة، تأجل حسم الترجي حصوله على لقب المسابقة رسميا هذا الموسم، حيث ظل في الصدارة برصيد 54 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه الصفاقسي، قبل أربع مراحل على نهاية البطولة.

وبات الترجي بحاجة لحصد نقطتين فقط في مبارياته الأربع الأخيرة في المسابقة، من أجل الفوز بالبطولة رسميا للمرة الثلاثين في تاريخه، والاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي.

في المقابل، رفع الأفريقي رصيده إلى 37 نقطة، ليظل في المركز الخامس، متساويا مع النجم الساحلي فى النقاط.

يذكر ان آخر مباراة جمعت بين قطبي الكرة التونسي الترجي والافريقي كانت في الدوري التونسي في الجولة التاسعة، وقد أقيمت في 19 يناير الماضي على أرضية الملعب الأوليمبي برادس، وسجل لفريق “الدم والذهب” الذي فاز بنتيدة 2-1، طه ياسين الخنيسي من ركلة جزاء في الدقيقة 29 وفوسيني كوليبالي في الدقيقة 82، أما الافريقي فسجل له فخر الدين الجزيري.

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