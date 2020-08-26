ريفالدو: جوارديولا سيبني فريقه حول ميسي!

يرى النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو -أحد أساطير برشلونة– أن مسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة لا يمكن أن تنتهي بهذه الكيفية، مُعبرًا عن حزنه الكبير لما آلت إليه الأمور في مقابلة خاصة مع موقع “بيتفير” الخاص بالمراهنات.

“لا يريد برشلونة خسارة أفضل لاعب لديه بالمجان، لذا سيحاول إقناعه بالبقاء أو الرحيل في حالة تلقي عرض جيد من أحد الأندية”، هكذا بدأ ريفالدو حديثه.

وكان رد برشلونة سلبيًا تجاه طلب ميسي للسماح له بمغادرة النادي وفق بندٍ خاص في عقده، وتمسكت الإدارة بموقفها بأن من يريد ميسي عليه دفع قيمة البند الجزائي (700 مليون يورو).

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وأضاف ريفالدو الذي لعب لبرشلونة من 1997 إلى 2002: “ستكون نهاية حزينة للغاية أن تنتهي الأمور على هذا النحو، لكن كرة القدم لا تسير دومًا وفقًا لتوقعاتنا”.

وعن الوجهة الأنسب لميسي أكد ريفالدو “بالتأكيد مانشستر سيتي هو النادي الأفضل لميسي، رغم أنه يبلغ من العمر 33 عامًا فإنه يستطيع اللعب في أعلى المستويات لما يملكه من إمكانات خارقة”.

وأتم بقوله “اعتقد بأن جوارديولا سيبني فريقه حول ميسي، سيتمكن بيب من إخراج أفضل أداء لميسي، لأن موهبته بالفعل تحدث الفارق في أي وقت”.