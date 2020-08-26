بث مباشر | نتيجة مباراة الاهلي والجونة فى الدوري المصري

يستضيف الاهلي نظيره الجونة، فى اهم مباريات اليوم الاربعاء 26 اغسطس 2020، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

تبدأ مباراة الاهلي والجونة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق الثنائي “بلال علام وأيمن الكاشف“.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذه المباراة الهامة بالنسبة لنجوم النادي الاهلي لمصالحة الجمهور بعد خيبة أمل مباراة القمة أمام الزمالك مطلع هذا الأسبوع، حيث خسر الفريق بثلاثية لهدف.

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وخاض الأهلي مباراة ودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الماضي، انتهت بفوزه بنتيجة عريضة قوامها 5 أهداف لهدفين، أما آخر مواجهة جمعتهما في الدوري المصري الممتاز فترجع إلى يوم 25-11-2019 على ملعب الجونة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

ويسعى الجونة لتحقيق أول انتصار له في الدوري المصري منذ استئناف الموسم الحالي، فمن بعد جائحة فيروس كورونا وعودة النشاط تعادل ممثل الغردقة مع الاتحاد السكندري 1/1 ثم خسر أمام مصر المقاصة واف سي مصر بنفس النتيجة (1/صفر) ما أدى إلي تراجعه للمركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله وادي دجلة.

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