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صدمة تعاقد تشيلسي مع تشيلويل..تُقرب إيمرسون بالميري من انتر ميلانو

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محمد أبو الوفا 0 تبليغ

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تسبب تعاقد مع الظهير الأيسر بن تشيلويل من ليستر سيتي مقابل 55 مليون يورو مساء اليوم الاربعاء في تحضير الظهير الأيسر الإيطالي “إيمرسون بالميري” للعودة إلى السيري آ خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لثقته بصعوبة المشاركة كأساسي في الفترة القادمة، مع استمرار الظهير الأيسر الإيطالي الآخر “ماركوس ألونسو“.

وتم تأكيد صفقة تشيلويل مساء اليوم الأربعاء، حيث وقع الظهير الدولي الإنجليزي عقد طويل الأمد مدته خمس سنوات مع كبير غرب لندن.

وحسب مصادر صحفية إيطالية، اقترب الظهير الأيسر الحالي لتشيلسي “إيمرسون بالميري” من العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث لعب لروما من 2015 إلى يناير 2018.

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وكان إيمرسون بالميري قد انتقل لصفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي 2018 بقيمة 20 مليون يورو تحت قيادة أنطونيو كونتي حينها، لكنه شارك في سبع مباريات فقط تحت قيادته.

إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي – صور Getty

وتهدف إدارة إنتر ميلانو إلى لم شمل إيمرسون وكونتي من جديد على ملعب جوزيبي مياتزاه خلال الموسم المقبل 2021/2020، خاصةً أوصى كونتي بجلب اللاعب الإيطالي ذو الأصل البرازيلي منذ الميركاتو الشتوي الماضي.

يذكر أن تشيلسي الإنجليزي يطالب بمبلغ يتراوح بين 15-20 مليون يورو للسماح للبالغ من العمر 26 عامًا بالانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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