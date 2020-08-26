بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري، المقرر لها ضمن الجولة 22، في مباريات اليوم الاربعاء 26-8-2020.

تبدأ مباراة الاهلي والجونة عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق الثنائي “بلال علام وأيمن الكاشف“.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذه المباراة الهامة بالنسبة لنجوم النادي الاهلي لمصالحة الجمهور بعد خيبة أمل مباراة القمة أمام الزمالك مطلع هذا الأسبوع، حيث خسر الفريق بثلاثية لهدف.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الماضي، انتهت بفوزه بنتيجة عريضة قوامها 5 أهداف لهدفين، أما آخر مواجهة جمعتهما في الدوري المصري الممتاز فترجع إلى يوم 25-11-2019 على ملعب الجونة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

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