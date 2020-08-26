أعلن المدير الفني السويسري “رينيه فايلر” تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء على ستاد القاهرة الدولي.
شهدت تشكيلة الاهلي الأساسية تواجد المهاجم السنغالي “آليو بادجي” في خط المقدمة، على حساب المهاجم الدولي المصري “مروان محسن” الذي تعرض لوابل من الانتقادات الحادة بعد مستواه المخيب في مباراة القمة أمام الزمالك مطلع هذا الأسبوع.
وحل الظهير الأيمن المُخضرم “أحمد فتحي” محل محمد هاني في التشكيلة الأساسية للاهلي في هذه المباراة، بعدما تسبب هاني في هدف التقدم أمام الزمالك.
وسيعود الجناح الأنجولي “جيرالدو دا كوستا” إلى التشكيل الأساسي، ليصبح الخط الأمامي مكون من أربعة لاعبين أفارقة، ومن خلفهم الثنائي المصري عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.
والتالي تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الجونة
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول
الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، جيرالدو، جونيور أجايي.
الهجوم: آليو بادجي
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تشكيلة الاهلي الأساسية أمام الجونة في الدوري المصري “بادجي يُطيح بمروان محسن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.