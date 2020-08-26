بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري، والمقرر لها ضمن الجولة 22، في مباريات اليوم الاربعاء 26-8-2020.

تبدأ مباراة الاهلي والجونة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق الثنائي “بلال علام وأيمن الكاشف“.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذه المباراة الهامة بالنسبة لنجوم النادي الاهلي لمصالحة الجمهور بعد خيبة أمل مباراة القمة أمام الزمالك مطلع هذا الأسبوع، حيث خسر الفريق بثلاثية لهدف.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الماضي، انتهت بفوزه بنتيجة عريضة قوامها 5 أهداف لهدفين، أما آخر مواجهة جمعتهما في الدوري المصري الممتاز فترجع إلى يوم 25-11-2019 على ملعب الجونة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

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ويسعى الجونة لتحقيق أول انتصار له في الدوري المصري منذ استئناف الموسم الحالي، فمن بعد جائحة فيروس كورونا وعودة النشاط تعادل ممثل الغردقة مع الاتحاد السكندري 1/1 ثم خسر أمام مصر المقاصة واف سي مصر بنفس النتيجة (1/صفر) ما أدى إلي تراجعه للمركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله وادي دجلة.

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الأهلي 0-0 الجونة

ستاد القاهرة الدولي

الدوري المصري (الجولة 22)

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