بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري، والمقرر لها ضمن الجولة 22، في مباريات اليوم الاربعاء 26-8-2020.
تبدأ مباراة الاهلي والجونة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورت بتعليق الثنائي “بلال علام وأيمن الكاشف“.
ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذه المباراة الهامة بالنسبة لنجوم النادي الاهلي لمصالحة الجمهور بعد خيبة أمل مباراة القمة أمام الزمالك مطلع هذا الأسبوع، حيث خسر الفريق بثلاثية لهدف.
وخاض الأهلي مباراة ودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الماضي، انتهت بفوزه بنتيجة عريضة قوامها 5 أهداف لهدفين، أما آخر مواجهة جمعتهما في الدوري المصري الممتاز فترجع إلى يوم 25-11-2019 على ملعب الجونة، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.
ويسعى الجونة لتحقيق أول انتصار له في الدوري المصري منذ استئناف الموسم الحالي، فمن بعد جائحة فيروس كورونا وعودة النشاط تعادل ممثل الغردقة مع الاتحاد السكندري 1/1 ثم خسر أمام مصر المقاصة واف سي مصر بنفس النتيجة (1/صفر) ما أدى إلي تراجعه للمركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله وادي دجلة.
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الأهلي 0-0 الجونة
ستاد القاهرة الدولي
الدوري المصري (الجولة 22)
جارية الآن
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر للقاء الأهلي والجونة في الدوري المصري..
- لا تنس تحديث الصفحة كل 30 ثانية للحصول على تفاصيل المباراة لحظة بلحظة..
- أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر“
- ???? ⬜️ تشكيلة الأهلي اليوم: محمد الشناوي – أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – آليو ديانج – محمد مجدي أفشة – عمرو السولية – جونيور أجايي – جيرالدو دا كوستا – آليو بادجي.
- ⬜️ ⬛️ تشكيلة الجونة اليوم: إسلام طارق – خالد صبحي – سارج أكا – إسلام رشدي – والتر بواليا – إسلام عبد النعيم – جوزيف جوناثان – عمرو بركات – أحمد مجدي – ألان كيامبادي – محمد نجيب.البدلاء : عمر رضوان – محمد محسن ليلة – أحمد حمدي – محمد ناجي “جدو” – إسلام محارب – ناصر محمد ناصر – محمود الشبراوي – فادي طلعت – عمرو سعداوي.
- الإشارة ببدء عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية..
- المعلق المميز أيمن الكاشف يعلق على المباراة من قناة أون تايم سبورت
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الشوط الأول
- 1″ ???? صافرة بداية اللقاء..
- 2″ أول محاولة للأهلي بقيادة جيرالدو دا كوستا من الجهة اليمنى لكنها لا تكتمل بعرضية بعد تدخل مميز من مدافع الجونة جوزيف جوناثان
- 5″ عرضية خطيرة من ركنية يفشل هجوم الأهلي في استغلالها لتصل إلى إسلام طارق حارس الجونة..
- 7″ أووووووووووووه…أول فرصة حقيقية تضيع من الأهلي في المبارة، عمرو السولية يمرر إلى أفشة داخل منطقة الجزاء ليمررها نحو بادجي الذي تسلم بالقدم اليمنى لتطول منه بعض الشيء، ويسدد جوار القائم الأيسر قبل أن يصطدم في جسد الحارس إسلام طارق لحظة خروجه من مرماه..
- 8″ حارس المرمى يتلقى العلاج على أرض الملعب الآن..
- 9″ لا مشكلة لحارس مرمى الجونة، سيكمل اللقاء
- 12″ ???? بطاقة الصفراء للاعب وسط الأهلي آليو ديانج
- 14″ ركلة حرة مباشرة للأهلي من على حدود منطقة جزاء الجونة، تنفذ بشكل سيء من أفشة..
- 20″ رامي ربيعة يحصل على خطأ من مهاجم الجونة أمام منطقة جزاء الأهلي ..
- 20″ اللعب يهدأ قليلاً بعد البداية السريعة للأهلي..
- 20″ الأهلي يحاول تدوير الكرة في خط الوسط وفتح ثغرة من جيرالدو وعمرو السولية، لكن يقظة كبيرة من إسلام رشدي في قراءة اللعب..
- 30″ بادجي يحصل على ركلة حرة مباشرة من على خط الـ 18 بعد تعرضه لعرقلة فور تلقيه تمريرة من آليو ديانج..
- 31″ علي معلول يُهدر ركلة حرة مباشرة من مكان قريب جدًا.. بتسديدها في الحائط البشري..
- 35″ أوووووووووووووه…أهم فرص اللقاء تضيع من الأهلي ، تصويبة جميلة من محمد مجدي أفشة بعد تمريرة سريعة من الحارس “محمد الشناوي”، لكن الكرة ترتطم في القائم الأيسر للجونة!
- 40″ الأهلي الطرف الأفضل هجوميًا ودفاعيًا، لكن ليس بصفة دائمة، بل على فترات خلال الشوط الأول..
- 45″ الحكم يضيف ثلاث دقائق كوقت بدل من ضائع..
- 46″ والتر بواليا يحصل على ركلة ركنية من رامي ربيعة..تنفذ بواسطة أحمد مجدي على القائم القريب لكن عمرو السولية يشتتها بشكل ممتاز بالرأس..
- 47″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0/0 ..
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الشوط الثاني
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..
- 46″ لا تغييرات على صفوف الفريقين ..
- 47″ أووووووووه..جونيور أجايي يهدد مرمى الجونة في شبه إنفراد، لكن الحارس إسلام طارق يتعملق في إبعاد التسديدة إلى ركنية بعد خروج مميز من مرماه..
- 48″ إصابة طفيفة للحارس إسلام طارق ويتلقى العلاج من جديد، بالضبط مثلما حدث في بداية الشوط الأول..
- 51″ بوووووووووووووووم…محمد مجدي أفشة يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، يُبعدها إسلام طارق لترتد إلى خالد صبحي الذي وضعها في الركنية قبل أن يتابعها آليو بادجي..
- 55″ توقف اللعب بعد إصابة لمدافع الأهلي أيمن أشرف..
- 60″ أووووووووه…تدخل شرس للغاية من آليو ديانج على ركبة إسلام رشدي في منطقة وسط الملعب..
- 62″ الحكم إبراهيم نور الدين يذهب إلى تقنية الفار لمراجعة اللقطة والتأكد قبل اتخاذ القرار النهائي..
- 62″ ???? ???? ???? طرررررد للاعب وسط الأهلي!!
- 62″ بطاقة صفراء ثانية تشهر في وجه آليو ديانج بسبب تدخله الخشن على إسلام رشدي.. الأهلي يكمل اللقاء بـ 10 لاعبين!
- 64″ ???? ياسر إبراهيم يشارك بدلاً من أيمن أشرف في خط دفاع الأهلي..
- 64″ ???? إسلام محارب سيشارك بدلاً من إسلام رشدي المتأثر بالإصابة بعد تدخل آليو ديانج..
- 65″ ???? جيرالدو يغادر ليشارك أحمد الشيخ بدلاً منه في الخط الأمامي للأهلي..
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