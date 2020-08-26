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الحكومة البريطانية تعلن عن مخطط عودة الجماهير 

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أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة جديدة من الأحداث ، ستشهد تجربة عودة آمنة للمشجعين في ملاعب كرة القدم، على مدار الشهرين الجاري والمقبل.

وتتضمن هذه الأحداث الرياضية مباراة إعدادية للموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز بين برايتون وتشيلسي نهاية الشهر الجاري، وأخرى الشهر المقابل في دوري السيدات بين وست هام وأرسنال.  

ويأتي ذلك تمهيدا لعودة كاملة للمشجعين في ملاعب كرة القدم والدوري الإنكليزي الممتاز في أكتوبر/تشرين أول المقبل، إذا لم تشهد هذه التجارب تفشيا جديدا لوباء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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