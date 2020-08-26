الحكومة البريطانية تعلن عن مخطط عودة الجماهير 

أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة جديدة من الأحداث الرياضية، ستشهد تجربة عودة آمنة للمشجعين في ملاعب كرة القدم، على مدار الشهرين الجاري والمقبل.

وتتضمن هذه الأحداث الرياضية مباراة إعدادية للموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز بين برايتون وتشيلسي نهاية الشهر الجاري، وأخرى الشهر المقابل في دوري السيدات بين وست هام وأرسنال.

ويأتي ذلك تمهيدا لعودة كاملة للمشجعين في ملاعب كرة القدم والدوري الإنكليزي الممتاز في أكتوبر/تشرين أول المقبل، إذا لم تشهد هذه التجارب تفشيا جديدا لوباء كورونا.