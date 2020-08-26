رياضة | الكشف عن الحالة التي تدفع باريس لضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن الحالة التي تدفع باريس لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن الحالة التي تدفع باريس سان جيرمان لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان ميسي قد أبلغ إدارة برشلونة بأن هذا الموسم هو الأخير له في النادي الكتالوني، وأنه ينوي الرحيل هذا الصيف لخوض تجربة جديدة.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف هو حلم بعيد المنال بالنسبة لبي إس جي.

وأكدت الصحيفة، استحالة التعاقد مع ميسي حتى لو في صفقة انتقال حر، حيث يواجه النادي الباريسي مشاكل اقتصادية كبيرة في ظل أزمة فيروس كورونا، ستمنعهم من دفع راتبه الضخم.

وأوضحت الصحيفة، أن الحالة الوحيدة للتعاقد مع ليونيل ميسي هذا الصيف، هي رحيل أحد الثنائي كيليان مبابي أو نيمار دا سيلفا، وهو أمر صعب للغاية في ظل الوضع الحالي.