رياضة | بحضور دولي.. آفتتاح الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بحضور دولي.. آفتتاح الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آفتتح اليوم الأربعاء الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الدولي فعاليات الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري والمقام عبر تقنية الفيديو كونفرانس عبر تطبيق زووم الآلكتروني.

شهد الملتقي مشاركة دولية من الرئاسة الإقليمية بالأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور الدكتور عماد محي الدين مدير الرياضة والتدريب ونيبال فتوني مدير المبادرات ونهي جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة ومحمد الشحات المستشار الإعلامي وبمشاركة أكثر من 70 لاعب قائد ولاعبة من محافظات مصر المختلفة .

وشارك في آفتتاح الملتقي عدداً من نجوم الفن آبرزهم الفنان أحمد عقل صاحب دور الطفل "سقراط" في فيلم العفاريت ، والفنانة الشابة ليلي فوزي صاحبة دور شقيقة الفنان أحمد عز في مسلسل الأكسلانس والفنانة ملك حسن ملكة جمال مصر عام 2015 .

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ضم الملتقي في يومه الأول مداخلة هامة حول نجاحات الأولمبياد الخاص المصري قدمها كلاً من الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وطارق النجار مدير المبادرات ، كما آشتمل الملتقي علي محاضرة هامة حول برنامج إعداد القادة من اللاعبين ودوره في الدمج المجتمعي للاعبي الأولمبياد الخاص قدمها طارق محسن مدير البرنامج .

وشهدت جلسة اللاعبين تفاعل كبير من المشاركين من خلال التعريف بأنفسهم والنجاحات التي حققوها في الأولمبياد الخاص ، وأستعرض اللاعبون مريم عادل عزب ومحمد كرم مرسي ومحمد صلاح دسوقي أعضاء مجلس مداخلات اللاعبين القادة قصة حياة كلاً منهم ودور الأولمبياد الخاص في حياتهم وكيف أصبحوا من لاعبين قادة في المجال ودور مجلس مداخلات اللاعبين.

وآختتم اليوم الأول بمداخلة ومحاضرة هامة حول القيادة الدامجة قدمها الخبير الكبير الدكتور أحمد الشريف الأمين العام لمؤسسة القادة للعلوم الآدارية والتنمية وتحدث فيها عن مهارات التي تتوافر في القائد الناجح وكيفية صناعة واتخاذ القرارات الهامة ، وأعطي نموذج من اللاعبين خلال المسابقات التي يخوضوها في الألعاب العالمية والإقليمية واصرارهم علي تحقيق أفضل النتائج والميداليات .

يذكر أن الملتقي الوطني الأول للاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري يناقش عددا من المحاور والموضوعات الهامة حول مهارات القيادة الدامجة و الثقة بالنفس مع تنمية المهارات والقدرات، التخطيط الجيد لتحقيق النجاح وتستمر فعالياته حتي 28 من أغسطس الجاري .