رياضة | مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدير برشلونة: لا نفكر في أي بند لفسخ عقد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يبلغ إدارة الفريق بعدم حضوره لتدريبات البرسا، مؤكدًا أن النادي الكتالوني يبحث في الوقت الحالي حل مشكلة اللاعب.
وأضاف خلال المؤتمر الافتراضي: "لكن كل المحادثات ستبقى بين الطرفين (النادي واللاعب) ولن نتحدث بشأن ما يقال احتراماً، لأننا نضع كل جهودنا في هذا الحوار".
وتابع: "يجب أن يكون هناك احترام كبير لميسي ولتاريخه، لا نفكر في أي بند لفسخ عقده، زواج ميسي وبرشلونة جلب الكثير للطرفين (النادي واللاعب)، الكثير من الفرح للجماهير، وداخلياً، نعمل على إقناع ميسي، لإيجاد أفضل حل لبرشلونة ولميسي".
وأردف قائلاً: "هذه ليست مشاجرة بين ميسي وبرشلونة، ولا يستحق أي منهما ذلك، نحن نعمل على بناء برشلونة بعقلية الفائز، لا يوجد انقسام داخل النادي على ليو (ميسي)، كل من يعرف كرة القدم يريده أن يبقى هنا ليفوز مرة أخرى، إنه لاعب فائز".
وأبرز: "نرى ميسي كلاعب في برشلونة، اليوم وصل ترينكاو، ونأمل أن ينتصر إلى جانب ميسي، أعاد برشلونة بناء صفوفه عدة مرات في تاريخه، ودائماً عاد بقوة، فكرتنا هي القيام بذلك مرة أخرى، حول أفضل لاعب في العالم"، مشيراً إلى أنه لم يفقد الأمل في الإبقاء على النجم ميسي في صفوف النادي.