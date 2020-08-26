رياضة | خاص - والدة محمد عبدالوهاب: تم تعيين إبني في الأهلي وأمير عبدالحميد طفشه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص - والدة محمد عبدالوهاب: تم تعيين إبني في الأهلي وأمير عبدالحميد طفشه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت والدة النجم الراحل محمد عبد الوهاب نجم منتخب مصر والأهلي السابق على تعيين نجلها داخل القلعة الحمراء بعد وفاة محمد عبد الوهاب.

وقالت والدة عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "تم تعيين نجلي أحمد داخل النادي الأهلي، ولكن هو الأن لا يعمل داخل النادي، وكان الكابتن أمير عبد الحميد وراء رحيله لحد ماطفشه".

Advertisements

وأضافت : " كابتن الخطيب اتصل بيمنذ شهر تقريباً أتطمئن علينا، وسألني لو عاوزين أي حاجة أنا تحت أمركم.. وقلتله شكرا ياكابتن".

وتابعت : "الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتصل بينا دائماً، ولو راح لوالدته لازم يجي هنا ويطمن عليا وواقف معانا على طول".

واختتمت قائلة :" النادي الأهلي مسبناش ووقف معانا والكابتن حسن حمدي صرف لنا جميع مستحقات محمد الله يرحمه وقتها، وقام بتسمية صالة داخل النادي الأهلي بإسمه".