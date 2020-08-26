رياضة | المعلب التونسي يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المعلب التونسي يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المعلب التونسي فوزًا صعبًا وغاليًا، على حخساب مستقبل سليمان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليون، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التونسي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز نجم المتلوي على ضيفه شبيبة القيروان 2 / صفر، في حين تعادل هلال الشابة مع ضيفه البنزرتي بدون أهداف.

وارتفع رصيد الملعب التونسي، الذي حصد نقطة وحيدة فقط من مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة، إلى 31 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد مستقبل سليمان عند 24 نقطة في المركز التاسع.

يدين الملعب بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه بلال آيت مالك، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

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وواصل نجم المتلوي ابتعاده عن مراكز الهبوط، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه شبيبة القيروان.

ورفع نجم المتلوي، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، إلى 21 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد شبيبة القيروان عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

افتتح أسامة البوغانمي التسجيل لمصلحة نجم المتلوي في الدقيقة 61، فيما تكفل أمين المهذبي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وأهدر البنزرتي نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه هلال الشابة.

وبقي البنزرتي قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 16 نقطة، فيما يحتل هلال الشابة المركز الثامن برصيد 26 نقطة.