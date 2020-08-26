رياضة | الزمالك يقترب من تجديد عقد فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من تجديد عقد فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك، تجديد تعاقدها مع النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك

كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي الكرة اقتربوا من تمديد عقد النجم الدولي التونسي، فرجاني ساسي مع الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت المصادر أن أمير مرتضى منصور، قد اجتمع مع فرجاني ساسي بعد الفوز على الأهلي بالقمة 120، لمناقشة تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

ورحب فرجاني ساسي بتجديد تعاقده مع نادي الزمالك، لاسيما بعد انسجامه مع الفريق الكروي الأول، وحب جماهير القلعة البيضاء له.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم، بيراميدز بالدخول في مفاوضات مع فرجاني ساسي، الذي رفض الرحيل عن القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي.