رياضة | مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يصدم برشلونة بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر سيتي يخطط لنقل إريك جارسيا إلى صفوف نابولي الايطالي كجزء من صفقة التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي في الصيف، وهو ما يمثل ضربة قوية لبرشلونة الاسباني الذي يسعى منذ فترة لإستعادة مدافعه السابق.

وذكر الصحفي الشهير في شبكة ’’سكاي سبورتس’’ جيانلوكا دي مارزيو، أن مانشستر سيتي قد يستغنى عن المدافع إريك غارسيا لإقناع نابولي بالسماح لكاليدو كوليبالي بالرحيل هذا الصيف.

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ويواصل نابولي البحث عن قلب دفاع جديد بعد خسارة صفقة مدافع ليل غابرييل ماجالهايس الذي قرر الانضمام لأرسنال.

واعترف رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، أن المدافع السنغالي قد يرحل هذا الصيف لكنه قال إن مانشستر سيتي هو أحد الأندية القليلة التي تستطيع تحمل تكلفة اللاعب.